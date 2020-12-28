Во вторник, 29 декабря, в 11:00 часов в Международном конгресс-центре начнется послание президента Шавката Мирзиёева Олий Мажлису, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Президент остановится на достигнутых в этом году результатах, проделанной работе в рамках Государственной программы «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики», предложит название для следующего года, обозначит задачи по развитию страны, а также приоритеты внутренней и внешней политики.

Послание будет освещаться в прямом эфире 15 телеканалов, а также в режиме онлайн на официальном веб-сайте и официальных страницах президента в социальных сетях.

В представительном мероприятии, которое пройдет в Международном конгресс-центре в столице, примут участие депутаты Законодательной палаты и члены Сената Олий Мажлиса, руководители государственных организаций, представители общественности.