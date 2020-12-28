Задолженность за электроэнергию по Узбекистану составляет 3,5 трлн сумов. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления компании «Региональные электрические сети» Джахонгир Обиджанов в ходе пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

«Это суммарный показатель, то есть общая задолженность юридических и физических лиц», — уточнил он, добавив, что самый большой долг за электроэнергию — в Самаркандской области — 655 млрд сумов.

При этом задолженность только физических лиц за электроэнергию на 1 декабря составляет 2,34 трлн сумов. Эта же сумма на 1 октября составляла 2,38 трлн сумов.

«В течение двух месяцев размер долга снизился на 40 млрд сумов. Это результат внедрения биллинговой системы», — пояснил глава «Региональных электрических сетей».

Напомним, к системе биллинга, позволяющей осуществлять автоматическое включение электроэнергии, сейчас подключено около 2,9 миллиона, или 54% потребителей, имеющих новые счётчики.

В целом, система АСКУЭ (автоматизированная система учета и контроля электроэнергии) начнет полноценную работу после 100-процентного охвата абонентов, что ожидается в апреле 2021 года. Сегодня такие счётчики установлены у 72% потребителей (5,3 миллиона абонентов).