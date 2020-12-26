«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты салатов на новый год.
Салат «Новогодний венок»
Рецепт оригинального и интересного салата к новогоднему столу. Сочетание ингредиентов порадует, а внешний вид придаст особую атмосферу праздника.
Салат-торт «Праздничный»
Разнообразить праздничный стол можно салатом с курицей и грибами. Домочадцам и гостям наверняка ещё не доводилось пробовать такой многослойный салат.
Рулет «Селёдка под шубой»
Если традиционная подача этого популярного салата надоела, попробуйте отойти от классики и приготовить селёдку под шубой в виде рулета — получится оригинально и свежо.
Салат «Оливье»
Пожалуй, самый популярный салат — это «Оливье», без которого просто немыслим ни один праздничный стол, застолье с ним станет гораздо ярче, веселее и вкуснее.
Салат с крабовыми палочками
Салат из крабовых палочек наряду с оливье стал уже классикой. У крабового салата много преимуществ, главные из которых — простота приготовления, а также отменные вкусовые качества.
Тёплый салат со стейком
Салат отлично сочетается с необычайно вкусным соусом и нежными кусочками стейка. Благодаря сочетанию разных вкусов салат получается необычным, а эффектный внешний вид не оставит никого равнодушным.
Ассорти из салатов
Эти три салата, которые вкусны и отдельно, и вместе. Ассорти сэкономит место и украсит праздничный стол.
Еще больше рецептов — на Zira.uz.
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