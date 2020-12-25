Олимпийский чемпион 2016 года Хасанбой Дусматов (1−0, 1 КО) 24 декабря одержал победу в рамках боксёрского шоу в Москве. Это был его второй бой в профессиональном боксе.

Поединок завершился уже в первом раунде — 27-летний Хасанбой Дусматов отправил российского боксёра, уроженца Узбекистана, Одилжона Соткинова в технический нокаут на 2:55 минуте.

«После четырёх нокдаунов, осуществленных Хасанбоем Дустматовым, рефери принял решение остановить бой. В итоге шестираундовый бой завершился в первом раунде», — пишет пресс-служба Национальной гвардии, чьим военнослужащим является Хасанбой Дусматов.

По данным УзА, Хасанбой Дусматов должен был выйти на ринг против российского боксёра Артёма Ткаченко. Затем спортсмену поменяли соперника на другого боксёра из России, Павла Гурченко, но и он отказался от боя.

Хасанбой Дусматов дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2019 года, победив нокаутом во втором раунде Хесуса Сервантеса.

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