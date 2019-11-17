Олимпийский чемпион 2016 года Хасанбой Дусматов успешно дебютировал на профессиональном ринге, победив нокаутом во втором раунде Хесуса Сервантеса. Бой прошел 16 ноября в Мексике.

26-летний Хасанбой Дусматов (1−0, 1 КО) досрочно одержал победу над соперником, когда нанес два точных удара левой рукой — в челюсть и печень Хесуса Сервантеса (9−8, 5 КО). Мексиканец упал на настил ринга, рефери остановил поединок.

Как сообщает BoxingScene, уроженец Андижана подписал контракт с компанией «Мир Бокса» и работает с тренером Джоэлем Диасом в Калифорнии, где тренируются еще несколько его товарищей по сборной Узбекистана.

В августе Хасанбой Дусматов заявил о своем желании выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Видео боя