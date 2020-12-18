Правительство Узбекистана 15 декабря утвердило стратегию развития системы аграрного образования до 2030 года. Документом внедряется программа «Умное сельское хозяйство» и информационные технологии, сообщила пресс-служба Министерство юстиции.

Документом Нукусский, Термезский и Самаркандский филиалы Ташкентского государственного аграрного университета преобразуются в институты.

Согласно стратегии, до 2030 года будут организованы совместные учебные программы с 30 зарубежными вузами. Количество интерактивных услуг, оказываемых в сфере сельского хозяйства, достигнет 20.

Кроме того, будут приняты меры по включению вузов в системе аграрного образования в список 1000 престижных высших учебных заведений мира (рейтинговая система QS).

С 2020/2021 учебного года по всем направлениям подготовки бакалавров и магистров в области сельского хозяйства будет постепенно внедряться кредитно-модульная система образования.