Серия видеороликов для молодёжи о пользе навыков, которые развивает спорт, в преодолении тяжёлых жизненных ситуаций, была представлена Региональным офисом Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) для стран Центральной Азии совместно с МНО, Минспорта, Генпрокуратурой и другими партнёрами.

Видео, в которых олимпийские чемпионы Узбекистана выступают в качестве положительных примеров для подражания, пропагандируют здоровый образ жизни и спорт как инструмент предупреждения преступности, насилия и употребления наркотиков (ролики «Легкоатлет», «Перед жизненным выбором» с участием олимпийских чемпионов Узбекистана Оксаны Чусовитиной, Руслана Нурудинова, Хасанбоя Дустматова и других известных спортсменов, «Хоккеист» о роли спорта в укреплении самосознания и способности противостоять негативному воздействию, «Параканоэ» о роли спорта в жизни чемпионки мира по параканоэ Шахнозы Мирзаевой).

«Укрепление жизненных навыков у молодёжи являются ключевой задачей, направленной на минимизацию факторов риска и улучшения защитных факторов, связанных с преступностью, насилием и потреблением наркотиков, — отмечает координатор программ УНП ООН по уголовному правосудию в Центральной Азии Кун Маркверинг. — Спорт предлагает достойную альтернативу проступкам: он учит командной работе, солидарности и честной игре; он может дать чувство принадлежности и выход эмоциям; он также может привести к положительным изменениям в гендерных отношениях, поощряя сотрудничество и взаимопонимание между участниками разного пола».

В рамках инициативы «Предупреждение преступности среди молодежи через спорт» была разработана программа «Хаётга кушил! (Вливайся в жизнь)», которая состоит из спортивной программы обучения по развитию жизненных навыков молодёжи 13−18 лет. Программа укрепляет устойчивость молодёжи к преступности, насилию и употреблению наркотиков за счёт развития их личных и социальных навыков, направленных на формирование нормативных убеждений и отношений, а также повышение знаний о рисках, связанных с этими явлениями.

В Узбекистане по программе «Хаётга кушил! (Вливайся в жизнь)» с 2019 года прошли обучение 37 учителей и тренеров по физическому воспитанию и более 600 школьников. Основываясь на хороших результатах пилотного этапа, программа была аккредитована и официально зарегистрирована Министерством народного образования в качестве школьной программы. На сегодняшний день её реализация продолжается в школах Ташкента и Ферганской долины, в небольших группах (с учётом условий пандемии COVID-19), с участием 47 новых тренеров и более 400 молодых людей.