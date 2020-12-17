В Законодательной палате в первом чтении приняли закон «О неплатежеспособности». В новом документе, в частности, речь идет о процедуре банкротства физических лиц. Волна неплатежей нарастает, власти хотят сработать на опережение, чтобы не потонуть потом во взаимных с населением обвинениях, распрях и стычках.

Последнее — самое опасное. Достаточно набрать в поисковой строке три заветных буквы БПИ или MIB и сразу становится понятным, почему новость так важна, ведь отношения между смелыми парнями в темно-синей форме и населением не сложились сразу. А тут еще пандемия подкинула проблем с работой и доходами. Опция по цивилизованному признанию несостоятельности — одна из комплекса мер по купированию рисков излишней нагрузки на население.

Неплательщики-физлица — категория разнообразная. Встречаются довольно наглые. К таким — со всей душой и списком задолженностей. А они в ответ лезут за словом крепким, а иногда и с чем потяжелее. Больше, конечно, страдает людей простых, порядочных. Подошла пора платить. Желание есть. А денег нет. Вот для них, в первую очередь, новый закон и готовится.

В основе нового документа — уже действующий закон «О банкротстве». Как сообщает пресс-служба Законодательной палаты, на его основе будет введена практика и регулирование «неплатежеспособности физического лица, порядка рассрочки погашения долга на основании графика платежей, исходя из ежемесячного дохода должника (физического лица)». Будет также прописана процедура санации и даже привлечение кредитов для погашения задолженности.

В переводе с языка пресс-релизов на понятный, человеческий новый закон позволит неплательщику объявить себя добровольно несостоятельным, повинную голову которого меч не сечет. Обычно все решается в суде, который может растянуть платежи на несколько лет. А должен быть еще и механизм внесудебной санации — для тех, у кого нет денег на судебные издержки. Новый закон должен помочь решить и эту проблему. Глядишь, могут что-то даже простить.

Ну что, прям хэппи-энд нарисовали все себе моментально? Ушат холодной воды — дело для нас абсолютно новое, поэтому неизбежны проблемы. Главная — психологическая. Граждан Узбекистана никогда не банкротили. Уровень доверия к судам или внесудебным механизмам — честно скажем, невысокий. Поэтому желание объявить себя банкротом возникнет далеко не у всех. Значит, нужно очень постараться объяснить, зачем это нужно. Иначе только отпугнем.

Другой пример — исполнительное производство по долгам. В качестве погашения долга не нашли денег, поэтому изъяли автомобиль. Для тех, у кого машина не просто средство передвижения, а источник заработка — беда большая. Купить новую сразу не получится. Аренда? Недавнему банкроту мало кто доверится. Отсюда новое социальное напряжение.

Еще одна ситуация — называется профессиональное мошенничество. Найдут бедолагу, состряпают на его имя липовые документы, провернут аферу. Повесят на подставное лицо долги и растворяться в неизвестности. Тут объявляй банкротом, не объявляй — в возврате денег мало поможет.

Поэтому надо внимательно изучать зарубежный опыт. Особенно там, где система барахлит. Например, в России, стране, близкой нам в вопросах улаживания долговых споров. По данным местных СМИ, российские должники не всегда могут легко получить статус банкрота. Процедура через суд может занять годы. Упрощенная система для тех, у кого нет постоянной работы или имущества, заработала в сентябре, но облегчений она не создала. Причина — судебные приставы затягивают этот процесс. Нужно не наступать на те же грабли.

Важный вопрос — допускать ли банкрота после полной расплаты к новым деньгам? Можно отлучать пожизненно, но так можем отбить желание пробовать предпринимательские навыки навсегда. Уйдут в «теневой» кредитный рынок. Оттуда по закону будет сложно вернуться, там другие механизмы выбивания долгов. Поэтому лучше ввести временный мораторий — в зависимости от суммы задолженности, а потом начать с чистого листа. Наша банковская и финансовая система не такая еще богатая, чтобы разбрасываться клиентами.

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