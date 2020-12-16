Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в дорожно-транспортном происшествии в Намангане, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.

16 декабря примерно в 16:30 на пересечении улиц И. Каримова и Истиклол водитель грузовика MAN А. А. (1974 года рождения) столкнулся с автомобилем Nexia под управлением Н. М. (1978), проезжавшего через перекресток «Фазо».

В результате столкновения скончались на месте происшествия находившиеся в Nexia:

42-летний водитель Н. М.;

39-летняя супруга водителя М. Х.;

13-летний ребенок водителя М. Б.

10-летний ребенок водителя А. Б.

34-летний пассажир Г. Ш.;

7-летний пассажир М. Ш.

По данному факту следственный отдел УВД Наманганской области возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса Узбекистана.





Фото: ГУБДД МВД.