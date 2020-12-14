Повысить темпы внедрения водосберегающих технологий в Узбекистане планируется в пять раз за счет государственных субсидий. Соответствующее постановление 11 декабря подписал президент.

Согласно документу, в 2021 году внедрение экономичных систем орошения будет обеспечено на 230 тысячах га:

технологии капельного орошения — на 160 тысячах га хлопковых полей, 30 тысячах га с плодовыми культурами, 15 тысяч га виноградников и 5000 га с другими культурами;

технологии дождевального орошения — на 14 тысячах га с зерновыми культурами, 2000 га овощных и бахчевых культур, 2000 га кормовых культур;

технологии дискретного орошения — на 600 га хлопковых полей.

Еще 200 тысяч га сельскохозяйственных земель будут выровнены лазерным оборудованием для равномерного полива.

Субсидии государства суммой в 1,5 трлн сумов будут выделяться сельхозпроизводителям на покрытие части затрат по внедрению водосберегающих технологий и на покрытие части процентных расходов по банковским кредитам, выделяемым на их приобретение и строительство.

Сельхозпроизводителям, закупившим автоматизированные землепланировочные агрегаты с лазерной установкой, произведенные в Узбекистане, покрываются 30% их стоимости из государственного бюджета.

При этом субсидии выделяются с условием применения водосберегающих технологий не менее 5 лет. Земельные площади, на которых внедрены водосберегающие технологии, не подлежат оптимизации минимум 5 лет, говорится в документе.

До 1 апреля 2021 года будет внедрена в порядке эксперимента система прозрачного онлайн-мониторинга расхода электрической энергии и объема сбрасываемой воды на одной насосной станции системы Министерства водного хозяйства с внедрением информационных технологий без вмешательства человека.

До 1 декабря 2021 года будет запущена единая электронная информационная система, ведущая учет расхода электрической энергии и объема сбрасываемой воды по стране на действующих 1688 насосных станциях Минводхоза.

Начиная с 2021/2022 учебного года в профессиональных образовательных учреждениях будет внедрена система подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по внедрению и применению водосберегающих технологий.