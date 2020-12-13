МИД Казахстана 12 декабря вызвал временного поверенного в делах РФ Александра Комарова из-за высказываний председателя комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Вячеслава Никонова о том, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России».

Российскому дипломату была передана нота с позицией МИД Казахстана, говорится в сообщении министерства. В ведомстве отметили, что «участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьёзный ущерб союзническим отношениям».

Вячеслав Никонов сделал своё высказывание в эфире передачи «Большая игра» 10 декабря на «Первом канале».

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«Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселен. Они существовали, но гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза», — заявил российский депутат.

Позднее, как сообщает РИА Новости, Вячеслав Никонов объяснил, что своим высказыванием о территории Казахстана имел в виду, что интересы страны были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР.