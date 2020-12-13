12 декабря в социальных сетях распространилась видеозапись с сообщением об избиении воспитанницы вспомогательной школы-интернат №103 Яшнабадского района Ташкента.

Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов, 11 декабря гражданка К. З. обратилась в УКД ОВД Яшнабадского района с заявлением о том, что её несовершеннолетняя дочь с отставанием в умственном развитии вернулась из интерната с телесными повреждениями, и попросила принять законные меры в отношении виновных.

По данным Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, на теле у несовершеннолетней девочки обнаружены телесные повреждения и синяки. Врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь и рекомендовали соответствующие лечебные мероприятия.

Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести повреждений и механизма их образования.

По данному факту УКД ОВД Яшнабадского района возбудило уголовное дело по статье 109 (умышленное лёгкое телесное повреждение), ведётся следствие.

Как сообщила в комментарии «Газете.uz» детский омбудсман Алия Юнусова, по факту избиения девочки направлен запрос прокурору Ташкента.

«Данный факт избиения воспитанницы взят нами на контроль. Несомненно, виновные понесут наказание за жестокое обращение с ребёнком. После получения ответа из прокуратуры и выяснения обстоятельств по делу, мы дадим дополнительную информацию», — сказала уполномоченный по правам ребенка.