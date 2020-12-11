6 декабря прошел Второй Ташкентский международный марафон. Участники марафона соревновались на дистанциях — 42,2 км и 21,1 км , а также в новом онлайн-формате на дистанции 3 км. Трасса марафона и полумарафона сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов AIMS, которая является членом Международной ассоциации легкоатлетических федераций World Athletics.

Второй Ташкентский международный марафон стал первым соревнованием для наших спортсменов после открытия квалификационного окна на Олимпийские игры, которые пройдут в следующем году в городе Токио. И он увенчался двумя лицензиями, которые завоевали для Узбекистана Андрей Петров и Екатерина Тунгускова.





В марафоне приняли участие 562 бегуна из Киргизии, Казахстана, России, Турции, Беларуси, а также со всех областей нашей республики.

Мероприятие было организовано Федерацией легкой атлетики Узбекистана совместно с Федерацией триатлона Узбекистана. Оно прошло при поддержке Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан, Национального олимпийского комитета Узбекистана и Центрально-Азиатской ассоциации легкой атлетики.

Несмотря на холодные погодные условия, бегуны показали отличные результаты и побили международные рекорды.





Так, Андрей Петров финишировал первым среди мужчин, показав время 2:10:06 (олимпийский норматив — 2:11:30), что дает ему право участия на Олимпийских играх. Помимо завоеванной лицензии, он установил новый Рекорд Узбекистана.

Второй рекорд Узбекистана был установлен Ситорой Хамидовой, которая преодолела на марафонской дистанции первую половину за 1:13:27, улучшив свой официальный рекорд на дистанции полумарафона на 13 секунд. А победу одержала Мария Коробицкая из Кыргызстана, финишировав за 2:26:42.





Второй к финишу пришла Екатерина Тунгускова: ее время — 2:28:55, и это третий рекорд Узбекистана за сегодняшний день. Результат Надии Усмановой 2:30:36 побит на 1 минуту 41 секунду. Обе спортсменки — Мария Коробицкая и Екатерина Тунгускова — выполнили олимпийский норматив, который равен 2:29:30.

Общий призовой фонд Второго Ташкентского международного марафона составил 180 млн сумов. Все участники спортивного события, уложившиеся во временной лимит 3 часа 15 минут, были награждены медалями, ценными призами от компании Garmin и клиники Hayat. Также победителям марафона торжественно вручили денежные призы.





Во Втором Ташкентском международном марафоне призовые места завоевали:

Мужчины на дистанции 42,2 км:

Андрей Петров (Ташкентская область) — 2:10:06 — 30 млн сумов; Владислав Мамедов (Ташкентская область) — 2:17:35 — 20 млн сумов; Бекзод Сафаров (Джизакская область) 2:21:50 — 10 млн сумов.

Женщины на дистанции 42,2 км:

Екатерина Тунгускова (Ферганская область) — 2:28:55 — 30 млн сумов; Марина Хмелевская (Джизакская область) — 2:30:39 — 20 млн сумов; Ситора Хамидова (Сурхандарьинская область) — 2:33:55 — 10 млн сумов.





На полумарафонской дистанции призерами соревнований стали:

Мужчины на дистанции 21,1 км:

Евгений Фадеев (Сурхандарьинская область) — 1:06:01 — 12 млн сумов; Отабек Тошкуватов (Самаркандская область) — 1:06:23 — 10 млн сумов; Хасан Акбаралиев (Ферганская область) — 1:07:14 — 8 млн сумов.

Женщины на дистанции 21,1 км:

Азизахон Мирзакбарова (Андижанская область) — 1:15:01 — 12 млн сумов; Сабина Толачева (Наманганская область) — 1:20:32 — 10 млн сумов; Вероника Гришина (Сурхандарьинская область) — 1:21:31 — 8 млн сумов.

Цель мероприятия — пропаганда здорового образа жизни и популяризация бега среди жителей и гостей города, развитие международных дружественных связей и спортивного туризма, а также выявление сильнейших марафонцев Узбекистана.

Партнерами второго Ташкентского международного марафона являются:

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