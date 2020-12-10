Агентство США по международному развитию (USAID) и Министерство юстиции Узбекистана издали тиражом 2000 экземпляров «Сборник юридических документов о правах людей с нарушениями зрения», напечатанный шрифтом Брайля. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Ташкенте.

В сборник из двух томов включены нормы около 30 нормативно-правовых документов, касающихся прав лиц с нарушениями зрения. Они посвящены налоговым льготам, трудовым правам, вопросам социальной защиты и ответственности за нарушение прав лиц с нарушениями зрения.

Фото: Посольство США в Узбекистане.

«Одна из основных причин, мешающих незрячим и слабовидящим людям участвовать и интегрироваться в общество, — это отсутствие доступа к информации, которая является важным условием свободы и самоопределения», — отметила и. о. директора миссии USAID в Узбекистане Ребекка Блэк.

По данным пресс-службы Минюста, 1000 экземпляров сборника будут переданы организациям и учреждениям Общества слепых Узбекистана, остальные 1000 — образовательным учреждениям, Национальной библиотеке и Республиканской центральной библиотеке для слепых.

В Узбекистане проживает более 60 тысяч людей с нарушениями зрения. Для детей с нарушениями зрения действует 14 школ-интернатов.