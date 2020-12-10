Саммит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди состоится 11 декабря в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба главы государства.

В повестку мероприятия включены вопросы укрепления узбекско-индийских отношений дружбы и стратегического партнерства, расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.

«Особое внимание будет уделено вопросам продолжения тесного взаимодействия по преодолению последствий глобального распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Стороны также планируют рассмотреть приоритетные программы и проекты, направленные на наращивание объемов взаимной торговли, развитие транспортного сообщения, усиление кооперации в сельском хозяйстве, в области энергетики, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения, фармацевтики и других отраслях, а также активизации межрегиональных контактов, образовательного и гуманитарного обмена.

Кроме того, лидеры двух стран обменяются мнениями по ситуации в мире и регионе Центральной Азии и обсудят меры по эффективному противодействию современным вызовам и угрозам.

По итогам встречи на высшем уровне будет принято совместное заявление и подписан ряд межправительственных и межведомственных соглашений в области экономики и инноваций, финансово-технического содействия, таможенного дела и технического регулирования торговли, подготовки кадров и проведения совместных научных исследований.