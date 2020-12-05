Street Retail — это торговля вдоль оживленных улиц. Как правило, она проходит на первых или подвальных этажах жилых домов с отдельным входом. Так называемые торговые коридоры, где вдоль всей улицы расположены рестораны, магазины, отделения банков и прочие точки, встречаются практически во всех крупных городах мира. Как один из наиболее известных примеров — Тверская улица в Москве.

Но проблема стрит-ритейла — ограниченные предложения помещений. Магазинов и точек обслуживания становится больше только с появлением новой недвижимости, цокольные этажи которой можно сдавать в аренду. Но что, если арендаторам предлагают не новый дом с небольшим количеством помещений на первом этаже, а огромный молл, основная концепция которого — уличная торговля?

Однако в отличие от Москвы в Ташкенте нет торговых коридоров, похожих на Тверскую, Арбат или Никольскую улицу. И меняя условия на более удобные для арендаторов, компания The Tower предлагает принципиально новый формат — «ДЕПО Mall».





Работа над проектом совпала с введением карантинных мер в Узбекистане. А это значит, что на команду The Tower Mall Management Group была возложена сложная задача — продумать и открыть торговый центр, который сможет функционировать даже в сложное время пандемии. При изучении существующих кейсов и правил безопасности родился концепт проекта «ДЕПО Mall».

Первая особенность «ДЕПО» — уважение и сохранение архитектурного облика столицы. Центр будет расположен в одной из исторических точек — на месте старого трамвайного депо — максимально сохранив его дух и атмосферу. Территория нового молла — 9,7 га с общей полезной площадью 33 895 кв. м.

К работе также привлечена турецкая архитектурная компания DOME+PARTNERS. Один из главных партнеров The Tower — сеть супермаркетов Makro — откроется в бывшем ангаре трамвайного депо. На территории проекта будет представлен настоящий бельгийский трамвай, который будет отреставрирован и станет неким символом-памятником места и времени.





Вторая особенность — создание отдельного места для стрит-ритейла. Это новое место для торговли с более комфортными условиями и продуманной логистикой. Здесь будет находиться более 200 торговых точек разных площадей и формата: одежда, услуги, развлечения. Все это на открытом пространстве, но с едиными прогулочными зонами.

Пандемия парализовала офлайн-торговлю, заставив множество ТРЦ по всему миру закрываться на долгий срок. Но даже сейчас, когда кажется, что основная угроза COVID-19 позади, большинство стран отдает предпочтение торговле под открытым небом, магазинам с отдельными входами, избегая общих площадей. И в этом плане «ДЕПО Mall» — отличное решение для арендаторов и посетителей. У каждого магазина будет свой вход, а общие территории отлично продуваемы. В текущих реалиях это станет преимуществом: риск заражений вирусными инфекциями сводится к минимуму, а пребывание здесь становится безопасным.





Третья особенность — проект «ДЕПО Mall» включает автомаркет, автосервис и автозаправочную станцию. Так можно максимально увеличить сферу предоставляемых услуг, переходя на более обширный цикл, что становится популярным во всем мире.

Кроме того, проект может совмещать и средний сегмент, и масс-маркет, и мелкие магазины в зоне street retail. Открытые участки позволят арендодателям работать даже в случае повторения карантинных ограничений.

И важно то, что помещения на street retail можно выкупить в частную собственность, тем самым полностью поменяв финансовую модель собственного бизнеса.

Подводя итоги, можно уверенно сказать, что главным и очевидным плюсом является автономность помещения. Особая индивидуальность каждого бренда будет начинаться с вывесок и продолжаться в интерьере. К тому же, если арендовать помещение в месте с высоким пешеходным трафиком, то с вероятностью в 0,94 бизнес арендатора выйдет в плюс.

Новый формат станет отличным вариантом для торговых точек, ориентированных на массового потребителя.

Опираясь на многолетний опыт ведения бизнеса в сфере коммерческой недвижимости, группа компаний Orient делает большую ставку на высокий трафик посещаемости этой локации.

Именно массовость является весомым аргументом для аренды или покупки помещений в «ДЕПО Mall».





Помещения уже доступны для аренды и покупки.

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