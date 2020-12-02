За оскорбление сотрудника УБДД УВД Паркентского района уволены двое судей Ташкентского областного суда по уголовным делам, еще один судья получил выговор. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Инцидент произошел 5 ноября текущего года, когда судьи Р. Т., Р. К. и М. А. возвращались после ужина в одном из заведений в поселке Сукок Паркентского района. Судья Р. Т., а также находившийся за рулем автомобиля Р. К. были в состоянии алкогольного опьянения.

Во время остановки транспортного средства сотрудником УБДД гражданин Р. К. представился судьей областного суда по уголовным делам, показал удостоверение и признал употребление алкоголя. Нетрезвое состояние водителя также подтвердил медицинский осмотр. После этого транспортное средство было направлено на штрафную площадку. В это время судья Р. Т. начал оскорблять сотрудника УБДД У. А. Также стало известно, что судья М. А., зная, что коллеги употребляли спиртное, позволил Р. К. сесть за руль автомобиля.

Квалификационная комиссия Ташкентского областного суда по уголовным делам о6 ноября приняла решение о досрочном прекращении сроков полномочий и освобождении от должности судей Р. Т. и Р. К. Другим решение комиссии судье М. А. вынесен выговор. Дело об административном правонарушений было рассмотрено в административном суде Юкоричирчикского района.

Постановлением суда от 1 декабря гражданин Р. К. был признан виновным в совершении нарушений, предусмотренных частью 1 статьи 131 (управление транспортными средствами в состоянии опьянения) и частью 1 статьи 194 (невыполнение законных требований сотрудника ОВД) Кодекса об административной ответственности. Кроме того, мужчина лишен права управления транспортным средством сроком на 1 год 6 месяцев с назначением штрафа в размере 25 БРВ (5 575 000 сумов).

В свою очередь, бывший судья Р. Т. признан виновным по части 2 статьи 52 (неосторожное причинение легкого телесного повреждения) и части 1 статьи 194 КоАО с назначением штрафа в 446 тысяч сумов.