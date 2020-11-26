Из года в год возрастает потребность в онлайн-услугах. События 2020 года, связанные с пандемией COVID-19, заставили многие компании быстрее расширять возможности дистанционного обслуживания клиентов.

Банк «Ипак Йули» внедрил удобную и актуальную услугу. Через мобильное приложение Ipak Yo’li Mobile можно открыть карту MasterCard не выходя из дома или офиса. Для этого достаточно установить приложение на свой смартфон.

К тому же открыть карту онлайн дешевле, чем в офисах банка. Для оформления карты достаточно пройти онлайн-идентификацию. Через несколько дней карту бесплатно доставят по нужному адресу.

Стоимость открытия MasterCard Platinum Light — 22,3 тысячи сумов, MasterCard Platinum Black — 133,8 тысячи сумов.

Карта дает возможность совершать бесконтактные платежи, ежедневные покупки, онлайн-конвертации валюты и удобна в путешествиях. С помощью приложения можно контролировать свои расходы.

В качестве бонуса банк предоставляет карту UnionPay Gold.

Скачать мобильное приложение Ipak Yo’li Mobile можно по ссылке.

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