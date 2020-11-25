Площадка по производству вакцин и испытательная лаборатория, отвечающая международным стандартам, будут созданы в Узбекистане. Это предусмотрено постановлением президента «О комплексных мерах по развитию биотехнологий и совершенствованию системы обеспечения биологической безопасности страны», сообщили в репортаже телеканала Узбекистан 24.

Документом утверждены соответствующая программа, рассчитанная на 2020−2024 годы, а также программа реализации приоритетных научно-исследовательских работ в сфере биотехнологий.

«Мы имеем неплохой научно-технический потенциал в этом направлении, имеются институты, вузы, которые занимаются научными исследованиями в области биотехнологий. Но, к сожалению, выход и коммерциализация этих исследований практически невозможны в связи с тем, что у нас отсутствуют промышленные предприятия в этой отрасли», — отметила первый заместитель министра инновационного развития Шахло Турдикулова.

Постановлением создаётся Совет по биологической безопасности при Кабинете министров, который будет вести единую государственную политику в этой сфере, давать рекомендации и предложения, а также обеспечивать взаимодействие всех ведомственных структур в области биотехнологий.

«Президент дал поручения создать современную лабораторию третьего уровня безопасности, где научные деятели смогут заниматься разработкой новых видов вакцин, работать над новыми штаммами вирусов», — сообщил директор Агентства по развитию фармацевтической промышленности Сардор Кариев.

Создание площадки по производству вакцин может приблизительно обойтись в 53 млн долларов, а лаборатории — в 8 млн долларов, уточняется в репортаже. Ожидается, что уже скоро начнётся реализация проекта по запуску производственной площадки. Испытательная лаборатория, соответствующая уровню безопасности BCL 3, будет создана на территории фармацевтического кластера Tashkent Pharma Park.

«После реализации данного проекта мы сможем производить необходимые для населения вакцины, даже, можно сказать, вакцины для борьбы с коронавирусом», — пояснил глава агентства.

Из постановления также следует, что в центре передовых технологий при Мининноваций будут созданы фудомикс-лаборатория (совместно с Университетом Копенгагена), научная лаборатория «клеточных технологий», а также национальная лаборатория Big Data по анализу больших данных, генерируемых в сферах биотехнологий, биологии, биомедицины и химии.

В Институте микробиологии Академии наук будет организована научная лаборатория «фитовирусологии». Также планируется усовершенствовать деятельность Ташкентского научно-исследовательского института вакцин и сывороток.

С 1 декабря вступают в силу механизмы предоставления стимулов для реализации инвестпроектов в области биотехнологий. В частности, предоставляются поручительства по кредитам коммерческих банков до 50% от суммы, а зарубежным научным организациям, направившим не менее 3 млн долларов прямых инвестиций, целевые гранты до 10 млрд сумов.

В рамках присоединения Узбекистана к Картахенскому протоколу по биобезопасности и Конвенции о биологическом разнообразии будет разработан механизм поэтапного введения маркировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции, в составе которой имеются ГМО, пестициды, пищевые добавки и красители, говорится в репортаже телеканала.