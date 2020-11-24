Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание «на вопиющий факт вырубки здоровых деревьев» на улице Толе би в Алматы, написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Акиму Алматы Бакытжану Сагинтаеву поручено провести служебное расследование этого факта и инициировать привлечение виновных к ответственности.

Фото: Берик Уали / Facebook

Алматинцы возмутились вырубкой деревьев на пересечении улиц Ауэзова и Толе би. По данным Tengrinews.kz, некоторые пользователи социальных сетей обвинили в вырубке компанию Sulpak, которая сделала это якобы для того, чтобы с проезжей части был хорошо виден фасад ее магазина.

В ответ в компании заявили, что территория, на которой произошёл снос, не находится в собственности Sulpak. Представители бизнеса отметили, что обратились по этому факту в полицию. Позже акимат Алматы выяснил, что деревья уничтожили подрядчики Sulpak. По данным ведомства, были вырублены 13 деревьев: 9 дубов и 4 вяза.