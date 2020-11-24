Торгово-досуговый центр Seoul Mun расположился на территории 40 тысяч кв. м вдоль канала Бурджар в центре Ташкента. Коммерческая недвижимость Seoul Mun — это более 270 разноплановых вариантов помещений. Они продуманы для максимальной реализации потенциала любого вида бизнеса на территории проекта.

С этой целью совместно с мировыми экспертами в области недвижимости из компании Knight Frank были разработаны специальный сценарий проходимости и концепция из пяти типов коммерческого пространства. Каждый из этих типов представлен целым рядом различных помещений, обладающих индивидуальным набором технических параметров и характеристик.





Когда коммерческие помещения приобретаются во владение или для развития собственного бизнеса, то к выбору недвижимости необходимо подойти особенно тщательно.

В Seoul Mun площадь помещений, в зависимости от потребностей бизнеса и подходящего типа, может варьировать от 15 до 1000 кв. м. Это способствует комфортному развитию и сосуществованию наравне как малым формам коммерции, так и крупным представителям торговли и сферы услуг.





Высота потолков в коммерческих зонах составляет от 3 до 6,5 м. Это позволяет воплощать разные творческие идеи в пространстве и даже реализовать двухуровневое помещение. А большие витрины и террасы предоставляют широкие возможности для привлечения посетителей.

Приобретая коммерческие помещения в Seoul Mun сегодня, покупатель выгодно вкладывается в успешное будущее бизнеса в центре столицы.

Количество помещений ограничено.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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