Китайское национальное космическое управление (CNSA) 24 ноября успешно запустило ракету «Чанчжэн-5» с автоматически возвращаемым аппаратом «Чанъэ-5», который примерно через три недели должен доставить на Землю образцы лунного грунта, сообщило ТАСС.

Примерно через восемь дней «Чанъэ-5» совершит посадку на Луне, после чего приступит к проведению бурильных работ для извлечения гравия. Всего планируется собрать 2 кг лунной горной породы, которая будет изучена китайскими учёными как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике Земли.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5» (CZ-5) стартовала в 4:30 по местному времени в соответствии с намеченным графиком. В случае успеха всей миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.

Лунный аппарат «Чанъэ-5» весит 8,2 тонны и состоит из четырёх модулей, предназначенных для посадки на Луну, взлёта с её поверхности, стыковки и перегрузки контейнеров с пробами на орбите, а также для возвращения на Землю. Первоначально миссия была запланирована на 2017 год, затем её перенесли на конец 2019-го, а потом — на ноябрь.