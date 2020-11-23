По факту взрыва газа в одном из домов в Кибрайском районе Ташкентской области возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что работа по монтажу подземных полиэтиленовых газовых труб, присоединенных к газораспределительному устройству возле дома, была проведена «крайне некачественно». В результате в соединительной части труб образовалась трещина, откуда и произошла утечка газа, который накопился в подвале дома и привел к взрыву.

По данному факту прокуратура Ташкентской области возбудила уголовное дело по статье 258 (нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ) Уголовного кодекса Узбекистана.

Предварительное следствие ведет Следственное управление ГУВД Ташкентской области.