Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана 18 ноября рассматривали отчет об исполнении государственного бюджета и государственных целевых фондов за девять месяцев.

Собрании транслировалось на YouTube и в Facebook. К обсуждению вопросов представители ответственных министерств и ведомств подключались через платформу Zoom.

Заместитель министра дошкольного образования Максуд Юлдашев после того, как ответил на вопросы парламентариев, забыл отключить микрофон. Во время онлайн-эфира он сказал по телефону мужчине по имени Хуршид следующее: «Э-э-э, ака, приходится увиливать, что поделать».

По запросу «Газеты.uz» Министерство дошкольного образования сообщило, что Максуд Юлдашев после ответа на вопросы депутатов продолжил работу и ответил на звонок.

«Заместитель министра Максуд Юлдашев сообщил, что содержание телефонного разговора не связано с ответом, который был дан депутатам. В связи с этим просим СМИ не выдвигать взгляды, основанные на различных „предположениях“, и правильно оценивать ситуацию», — отметили в министерстве.

В комментарии Kun.uz замглавы МДО отметил, что по телефону вел разговор со своим другом. При этом он не смог объяснить вышеуказанную фразу, так как она была сказана во время разговора «по личным вопросам». Он заявил, что в своих ответах депутатам был точен и готов предоставить любую информацию для проверки.

Депутатам замминистра отвечал на вопросы касательно исполнения поручений в сфере дошкольного образования и о государственно-частном партнерстве при строительстве дошкольных образовательных организаций. Максуд Юлдашев сообщил, что в 2018—2019 годах были подписаны соглашения о ГЧП более чем с 1400 предпринимателями.

«Перед запуском проектов ГЧП решением президента было определено направить на эти проекты 200 млн долларов иностранных инвестиций. Однако из-за роста спроса со стороны предпринимателей, особенно на ссуды с 1-процентной льготной ставкой на 15 лет, чего нет ни в одной другой стране, потребность в кредитах выросла. Несмотря на это, в сотрудничестве с Минфином было направлено 250 млн долларов», — заявил он.

Постановлением президента с 2020 года ставки по кредитам на проекты ГЧП изменились: 5% — на проекты в отдаленных селах, 8% — в районных центрах, 12% — в центрах городов и областей. По его словам, тогда стало понятно, что многие предприниматели интересовались кредитами со ставкой в 1%.

«Свыше 100 предпринимателей сообщили, что не могут реализовать проекты, и попросили отменить соглашение. Договоры с ними были отменены. 263 проекта, которые определены экономически целесообразными, поэтапно финансируются. В прошлом месяце с помощью Министерства финансов 65 предпринимателям переведено 128 млрд сумов», — отметил замминистра.

Замглавы МДО также сообщил о соглашении с Саудовским фондом развития на 11 млн долларов, которые будут направлены в дошкольное образование до конца года. Кроме того, реализуются соглашения на 30 млн долларов с Кувейтским фондом арабского экономического развития и 30 млн долларов с Исламским банком развития.

Максуд Юлдашев опроверг сообщения о возможных препятствиях открытию семейных детских садов.

«В октябре-ноябре 1700 предпринимателей выступили с заявками. С ними тоже заключили соглашения. Только в этом году поступило около 3000 заявок. Хокимияты на местах активно помогают в вопросе оснащения. Они вложили значительные средства в оснащение из своих местных ресурсов. Кроме того, были выделены отдельные средства для женщин-предпринимателей. Поскольку все больше женщин работает в детских садах, более 4000 женщин смогли использовать этой возможностью для открытия детских садов», — рассказал он.