Общая стоимость 100 самых дорогих национальных брендов в 2020 году снизилась на 13,1 трлн долларов, сообщил Forbes.ru со ссылкой на консалтинговую компанию Brand Finance.

При оценке стоимости страны аналитики Brand Finance учитывали показатели ВВП, политического климата, объем инвестиций в капитал и так далее.

В 2020 году США сохранили безоговорочное лидерство, на втором месте Китай, на третье поднялась Япония. В топ-10 также вошли Германия, Великобритания, Франция, Индия, Канада, Италия и Южная Корея.

Как отмечает Spot, Узбекистан занял 61-е место — это на 9 позиций выше рейтинга 2019 года. Ближайшие соседи Ирак (60-е место) и Кения (62-е место). Лучший показатель в Центральной Азии у Казахстана (44-е место), в СНГ — у России (14-е место).

В среднем бренды из топ-10 сократились на 14%. Ирландия — единственный бренд в топ-20, чья стоимость выросла на 11%. Brand Finance отметила устойчивую экономику страны благодаря экспорту и потребительским расходам.

Бренд Вьетнама подорожал сразу на 29%. Brand Finance назвала его «гаванью для производства в Юго-Восточной Азии». Бренд Аргентины упал сильнее всех, на 57%.