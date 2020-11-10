Пленум конгресса Перу проголосовал за отстранение от должности президента Мартина Вискарры, которого обвиняют во взяточничестве на посту губернатора региона Мокегуа в 2011—2014 годах, сообщило РИА Новости.

За инициацию процедуры импичмента выступили 105 парламентариев, против — 19, еще четверо воздержались.

Согласно закону, пост президента должен занять спикер парламента Мерино де Лама, церемония приведения к присяге нового президента страны состоится 10 ноября.

Поводом к импичменту стали показания четырех человек, которые сотрудничают со следствием по делу о коррупции при строительстве в регионе Мокегуа в 2011—2014 годах, которым тогда руководил Мартин Вискарра. Согласно их показаниям, в результате распределения подрядов он получил взятки на сумму более 600 тысяч долларов.

Глава государства присутствовал на заседании с адвокатом, чтобы воспользоваться своим правом на защиту. По его словам, расследование прокуратуры в отношении его предполагаемых преступлений находится на предварительной стадии и основано на показаниях людей, которые стремятся сократить срок своего наказания, сотрудничая со следствием.