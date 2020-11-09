Власти Объединенных Арабских Эмиратов отменили наказания за употребление алкоголя, попытку самоубийства и разрешили сожительство для пар, не состоящих в браке, сообщило эмиратское издание National.

В минувшую субботу были утверждены и вступили в действие поправки в законы о личном статусе и гражданских отношениях и Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

В частности, отменена статья, предусматривающая смягчение наказания за так называемое преступление в защиту чести. Случаи, когда родственник-мужчина может получить более мягкий приговор за нападение на родственницу-женщину под предлогом «защиты чести», будут рассматриваться как любое другое нападение. Введены также более жесткие наказания для мужчин, которые подвергают женщин домогательствам любого рода, в том числе уличному преследованию.

Впервые закон ОАЭ разрешил сожительство не состоящих в браке пар. До сих пор совместное проживание было незаконным для не состоящей в браке пары или даже не состоящих в родстве соседей по квартире.

Употребление алкоголя перестало быть уголовным преступлением. Ранее употребление и приобретение алкоголя в ОАЭ было разрешено только туристам и иностранным гражданам, если они находятся в возрасте от 21 года и не являются мусульманами.

Утвержденные поправки в законодательство отменяют привлечение к уголовной ответственности за попытку самоубийства. «До сих пор тот, кто пытался покончить с собой, но выжил, мог быть привлечен к уголовной ответственности, хотя такие случаи были редкими, если не беспрецедентными», — пишет National.

Полиция и суды теперь будут обеспечивать психологическую поддержку уязвимым людям. Тем не менее, любой, кто оказал помощь человеку в попытке самоубийства, будет приговорен к тюремному заключению по статье о доведении до самоубийства.

Новые поправки гарантируют, что «добрые самаритяне», которые пытаются помочь людям в беде, не будут нести ответственности за результат. «Согласно давнему, но редко используемому положению, тот, кто пришел кому-то на подмогу, например, сделал искусственное дыхание или оказал другую первую помощь, мог быть привлечен к ответственности за травму или смерть этого человека», — поясняет издание. Теперь же человек, пытавшийся помочь из добрых намерений, которые могли в конечном итоге причинить человеку вред, не будет наказан.

Все вышеперечисленные поправки в законодательство сделаны с тем, чтобы «ОАЭ продолжали оставаться страной, привлекательной для прямых иностранных инвестиций и людей со всего мира».