На организационной сессии городского кенгаша 4 ноября назначены хоким, прокурор и начальники управления внутренних дел и государственной налоговой инспекции Газгана, сообщила пресс-служба Общественного движения «Юксалиш».

Хокимом города назначен Азим Даникулович Базаров (1975 г. р.), прокурором — Бахтиёр Нормуродович Исоков (1979 г. р.). Городское УВД возглавил Азим Бахронович Мухитдинов (1987 г. р.), а налоговую инспекцию Газгана — Ойбек Облокулович Журакулов (1983 г. р.).

Пресс-служба «Юксалиш».

В соответствии с постановлениями Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса (от 2 мая 2019 года №2491-III и от 3 мая 2019 года №ПС-419-III) поселок городского типа Газган в Нуратинском районе Навоийской области был преобразован в город Газган и включен в категорию городов областного подчинения. Кабинет министров 24 сентября принял постановление об образовании хокимията города Газгана.

В ходе поездки в Навоийскую область в марте 2019 года президент Шавкат Мирзиёев предложил провести в Газган железную дорогу для развития инфраструктуры и промышленности территории. Тогда же главе государства были презентованы проекты по развитию поселка Газган.