Сеть магазинов бытовой техники и электроники idea открыла шестой филиал «Сергели».





На площади более 600 кв. м разместились товары бытовой техники и электроники для дома, работы и досуга от известных торговых марок.





Только 2 дня — 1 и 2 ноября — в честь открытия нового филиала каждый покупатель, купивший телевизор, холодильник или газовую плиту, получит пылесос в подарок.





Товары можно приобрести на выгодных условиях рассрочки на 12 месяцев без первоначального взноса.





Более того, магазин обеспечит приятную и комфортную атмосферу, широкий ассортимент продукций, официальную гарантию от сервисных центров производителей и профессиональное обслуживание от продавцов-консультантов.

Адрес нового филиала: Сергели-6, ул. Мехригиё.

Ориентир: «Дехкан базар».

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−230−77−99.

Сайт: ideastore.uz

Facebook: fb.com/ideastore.uz

Telegram: t.me/ideastore_uz

Instagram: @ideastore.uz

На правах рекламы.