Сеть магазинов бытовой техники и электроники idea открыла шестой филиал «Сергели».
На площади более 600 кв. м разместились товары бытовой техники и электроники для дома, работы и досуга от известных торговых марок.
Только 2 дня — 1 и 2 ноября — в честь открытия нового филиала каждый покупатель, купивший телевизор, холодильник или газовую плиту, получит пылесос в подарок.
Товары можно приобрести на выгодных условиях рассрочки на 12 месяцев без первоначального взноса.
Более того, магазин обеспечит приятную и комфортную атмосферу, широкий ассортимент продукций, официальную гарантию от сервисных центров производителей и профессиональное обслуживание от продавцов-консультантов.
Адрес нового филиала: Сергели-6, ул. Мехригиё.
Ориентир: «Дехкан базар».
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−230−77−99.
Сайт: ideastore.uz
Facebook: fb.com/ideastore.uz
Telegram: t.me/ideastore_uz
Instagram: @ideastore.uz
На правах рекламы.