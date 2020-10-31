Призер Олимпиады и чемпионата мира Бектемир Меликузиев одержал победу за вакантный титул WBO Inter-Continental во втором среднем весе (75,6 кг) 30 октября в рамках боксерского шоу в Индио (штат Калифорния, США).

24-летний призер Бектемир Меликузиев (6−0, 5 КО) досрочно победил 28-летнего мексиканца Алана Кампа (17−6, 11 КО) в третьем раунде. Соперник узбекистанца дважды побывал в нокдауне во втором раунде и еще раз в третьем, после чего рефери остановил поединок.

Ранее уроженец Наманганской области завоевал вакантный континентальный титул WBA Americas.

Фото: Бектемир Меликузиев / Instagram.