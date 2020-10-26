Компания ООО Coscom (торговая марка Ucell) при поддержке столичного хокимията высадила 36 саженцев каштана на проспекте Навои.

Акция стала логическим продолжением работы, начатой в августе 2019 года участием в посадке деревьев на улице Махтумкули. С того времени волонтеры Ucell участвовали в посадке пяти парковых зон в Ташкенте, высадив 615 саженцев чинар, кленов, ленкоранских акаций, павловний и сиреней. При содействии хокимията Сергелийского района облагородили территорию международного аэропорта Ташкента им. Ислама Каримова и разбили «Сквер Виктории» в новом микрорайоне массива Сергели. В рамках этих двух мероприятий участники высадили 80 чинар возрастом три-четыре года.

В 2020 году волонтеры Ucell успели до объявления карантина высадить аллею сиреней в Ташкенте и произвести посадки индийских сиреней и испанских дроков в Карши и Навои. География посадок расширяется.

Очередная экологическая акция прошла в Сурхандарьинской области. С 29 сентября по 1 октября на главных улицах Термеза в парке Дворца искусств и на набережной Амударьи при поддержке хокимията и городского управления благоустройства сотрудники Ucell высадили 1,2 тысячи саженцев каштана.

«Каштан в этом году выбран не случайно. Специалисты по ландшафтному дизайну отмечают, что он хорошо переносит городскую среду, очищает воздух от сернистых газов, задерживает на себе пыль. Особенно хорош он в обсадке широких городских и парковых аллей и бульваров. И, конечно же, устойчивость к дыму и газам делает его желанным гостем в озеленении заводов, промзон, объектов энергетики и других», — рассказал начальник управления по связям с общественностью Ucell Бахтиёр Насимов.

В сентябре в ходе телепередачи Shahar oqshomi («Городской вечер») канала UzReport TV, посвященной истории проспекта Навои, у создателей передачи родилась идея восполнить саженцами те места на проспекте Навои, где деревья в силу разных причин не прижились.

Так, в прямом эфире телепередачи Бахтиёр Насимов и руководитель пресс-службы хокимията Ташкента Фуркат Махмудходжаев договорились о проведении совместной экологической инициативы.





«Мы не задумываясь решили оказать содействие Ucell в этой доброй акции. Высадка деревьев — мероприятие, которое мы поддержим всегда. Это не только формирует облик города, придавая ему здоровый зеленый вид, но и приносит пользу жителям. Сегодня мы посадили здесь 36 деревьев каштана, предоставленных компанией», — отметил Фуркат Махмудходжаев.

В акции, прошедшей 24 октября 2020 года на проспекте Навои, приняли участие сотрудники столичного хокимията и городского управления благоустройства, Ucell, а также представители СМИ.

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