Ташкентский металлургический завод — это масштабный проект на основе синдицированного кредита, где банк «Асака» является одним из ведущих финансовых партнеров.

Строительство Ташкентского металлургического завода началось в 2017 году на основе постановления президента Узбекистана «О мерах по реализации инвестиционного проекта „Строительство Ташкентского металлургического завода“» от 7 апреля 2017 года.

ТМЗ имеет важное стратегическое значение для республики. Ввод его в эксплуатацию позволит снизить импорт металлургической продукции и заметно повысит ее индустриальный потенциал.

Запуск завода будет способствовать развитию сопутствующих отраслей: строительного сектора, автомобилестроения, производства бытовой техники и других.

Общая стоимость проекта — 326,697 млн евро, из которых:

собственные средства инициатора проекта — 147 млн евро;

кредит ОАО «Росэксимбанк» — 164,562 млн евро;

банк «Асака» — 97,416 млн евро.

Производственная мощность: 500 тысяч тонн экопродукции в год.

В рамках проекта будет создано 672 постоянных рабочих места.

После того, как завод выйдет на полную мощность, 20% его продукции будет экспортироваться в следующие страны: Иран, Турцию, Афганистан, Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Украину, Латвию, Литву и Эстонию.

Запуск проекта планируется на декабрь 2020 года.

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