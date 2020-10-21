Коронавирусная инфекция распространилась по всему миру. В зоне риска находится каждый. Эпидемия сегодня — это не только риск заболеть COVID-19 или заразить близких, но и социальная изоляция и угроза для благополучия многих незащищенных слоев населения. Это неуверенность в будущем, пугающая неизвестность и страх за близких. Это финансовые потери не только для заболевших, но и для всего общества. Как разумно действовать в условиях эпидемиологической угрозы?

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, страховая компания New Life Insurance предлагает застраховать здоровье на случай заражения COVID-19.

Что покроет эта страховка?

Страховым случаем по договору страхования «ПАНОҲ» для частных лиц и «Мурувват» для юридических является госпитализация в результате заболевания вирусом COVID-19.

Например, если лечение коронавируса будет проходить в больнице и понадобится финансовая поддержка в случае госпитализации, установления инвалидности, а также ухода из жизни, причиной которых явилось заражение коронавирусом COVID-19.

В таком случае страхование будет финансовым гарантом для семьи и наследников. Стоимость полиса на три месяца составляет 0,8% от страховой суммы для лиц до 50 лет и 2% от страховой суммы — от 50 до 65 лет. Подробнее условиях страхования можно узнать в офисах компании и по телефону: 1166.

Как рассчитать?

Например, если возраст застрахованного лица 35 лет, а желаемая страховая сумма составляет 30 млн сумов, то стоимость страхования для него составит 240 тысяч сумов.

Таким образом, заплатив всего 240 тысяч сумов можно получить следующую страховую защиту:

в случае госпитализации застрахованного лица в результате COVID-19, ему будет выплачена сумма в размере 150 тысяч сумов за каждый день госпитализации. Так, за 20 дней эта сумма составит 3 млн сумов;

в случае установления инвалидности II группы размер страховой выплаты составит 18 млн сумов;

в случае смерти застрахованного лица вследствие заболевания COVID-19 в течение периода страхования его семье будет выплачено 30 млн сумов. Если в течение действия полиса произошло несколько страховых случаев, то общая сумма выплат не может превышать размера страховой суммы.

Что делать застрахованному лицу в случае госпитализации с диагнозом COVID-19?

При госпитализации с диагнозом COVID-19 необходимо предоставить страховой компании выписку с амбулаторной карты с указанием количества дней госпитализации.

Страховая компания New Life Insurancе придает большое значение качеству предоставленных услуг, быстрому реагированию и индивидуальному подходу к каждому клиенту. Компания является одной из ведущих по страхованию жизни на рынке Узбекистана с присвоенным рейтингом «uzА++» национального рейтингового агентства Ahbor-Reyting — статус «Стабильный» с показателем уровня кредитоспособности «Наивысший».

Компания предоставляет страховые услуги во всех областях Узбекистана. Она использует сети региональных подразделений и страховых агентов, которых свыше 20 филиалов и 120 агентов. Круглосуточный центр поддержки клиентов оказывает содействие на узбекском, русском и английском языках 24/7.

Единый телефон центра поддержки клиентов: 1166.

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