Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на восьмом пленарном заседании 21 октября отклонили закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Закон был подготовлен на основании указа президента от 18 мая 2019 года «О мерах по ускоренному развитию ювелирной отрасли в Республике Узбекистан».

Сенаторы отметили, что при рассмотрении закона комитетом Сената, специалистами и экспертами соответствующих министерств и ведомств выявлено, что его некоторые статьи не отвечают предъявляемым требованиям.

В частности, члены Сената подчеркнули, что абзац пятый статьи 12 и абзац шестой статьи 25 закона целесообразно привести в соответствие со статьей 5 закона «О банках и банковской деятельности». Для уменьшения вмешательства государства в работу предприятий по промышленной добыче драгметаллов необходимо пересмотреть нормы соответствующих статей закона и привести требования статьи 15 в соответствие с нормами действующего законодательства.