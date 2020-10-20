20 октября в автосалоне Driver’s Village в Сергелийском районе Ташкента была презентована первая модель в линейке Škoda — кроссовер Kodiaq 2021 модельного года, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Генеральный директор Джизакского автомобильного завода Ойбек Аюбов сообщил, что в ближайшие недели планируется открыть еще два дилерских центра в Ташкенте (Sergeli Autocenter) и Коканде (Kokand Auto Trade).

Kodiaq будет производиться с учетом климатических и эксплуатационных условий региона и оснащаться двухлитровым турбодвигателем (2.0 Turbo) с мощностью 180 л. с. и крутящим моментом 320 н/м. В автомобиле установлена семиступенчатая коробка передач DSG 7. Он также оснащен умным полным приводом для плохих дорог и панорамной крышей.

Škoda Kodiaq будет представлен в двух комплектациях:

пятиместный Ambition (7 цветов) — 347 млн сумов;

(7 цветов) — 347 млн сумов; семиместный Style (2 цвета) — 399 млн сумов.

«Учитывая имеющуюся конкуренцию в данному сегменте, наши автомобили с дополнительными опциями стоят не дороже, чем аналогичные автомобили в России и Казахстане», — заявил Ойбек Аюбов.

Глава Джизакского автомобильного завода также добавил, что в дальнейшем планируется расширить модельный ряд Škoda за счет освоения «более бюджетных и массовых автомобилей».



