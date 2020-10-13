Жилой комплекс Manzara от компании-застройщика Bizning Uylar Development является частью масштабного делового квартала Yunusobod Business City. ЖК будет представлен одиннадцатью девятиэтажными зданиями.

Строительство одного из домов уже полностью завершено. Остальные находятся в активной стадии строительства, высокие темпы которого по-прежнему составляют два этажа в неделю.





Оперативное выполнение строительного плана становится возможным во многом благодаря использованию передовых строительных технологий и материалов. Этому также способствует слаженная работа команды высококлассных специалистов и иностранных экспертов.





Параллельно со строительством идут подготовительные работы для инженерно-технических систем жилого комплекса.

Все квартиры в ЖК Manzara поступят в продажу уже с готовым ремонтом. Покупатели могут воспользоваться выгодными условиями рассрочки и приобрести подходящую квартиру уже сейчас.





Получить подробную информацию о типах жилья, способах оплаты и условиях рассрочки можно в офисе продаж.

Телефон для справок: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00 без выходных.

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