Заместителем министра физической культуры и спорта Узбекистана назначен Авазжон Кудратиллаевич Каримов. Соответствующее постановление подписал президент, сообщила пресс-служба Минспорта.

О назначении было объявлено 12 октября на внеочередном заседании в министерстве с участием вице-премьера Азиза Абдухакимова, министра спорта Дильмурада Набиева и президента Национального олимпийского комитета Рустама Шоабдурахманова.

Авазжон Каримов (1983 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета и Узбекского государственного института физической культуры.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в качестве заместителя председателя Федерации каратэ Узбекистана. В 2007—2011 годах руководил ташкентским отделением федерации, а с 2011 года занимал должность зампредседателя Федерации бадминтона.

В 2014—2015 годах был заместителем директора Республиканской школы высшего спортивного мастерства по зимним и сложным техническим видам спорта, затем возглавил РШВСМ по конному спорту.

В 2017—2019 годах был директором Чирчикской специализированной школы-интерната олимпийского резерва. С сентября 2019 года руководил Республиканским колледжем олимпийского резерва.