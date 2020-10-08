Председатель правления АКБ Tenge Bank Аслан Талпаков и представители хокимията Ташкента провели первую встречу с жителями в прямом эфире телепередачи Murosai madora на телеканале «Ташкент». Они обсудили строительство административного здания банка на территории Mirzo Ulug’bek Business City.

Конкурсная комиссия при хокимияте Ташкента выделила Tenge Bank как инвестору участок под строительство офисного здания. Решение было принято в рамках постановления президента от 2 августа 2018 года N ПП-3895 «О мерах по созданию современных деловых центров Business City на территориях Республики», решения хокима Ташкента № 154 от 14 февраля 2020 года и инвестиционного договора с государственным унитарным предприятием «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов на территории центра предпринимательства Mirzo Ulug’bek Business City при хокимияте города Ташкент».

«Tenge Bank как социально ответственный инвестор действует строго в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан в рамках действующих норм, учитывая мнение местного населения. При строительстве мы будем максимально бережно относиться к зеленому фонду Ташкента. Приоритет будет отдаваться пересадке деревьев и кустарников. Мы — серьезный, социально ответственный инвестор, представляющий крупнейшую в Казахстане финансовую Группу Halyk в Узбекистане, за которым идут казахстанские компании и инвестиции. Поэтому как инвестор заинтересованный в экологическом процветании столицы Узбекистана, мы готовы также высадить необходимое количество деревьев в отведенной хокимиятом города локации», — подчеркнул Аслан Талпаков.





Во время встречи жители Ташкента ознакомились с проектом строительства 20-этажного здания банка с подземной парковкой. Также был представлен эскиз благоустройства прилегающей территории с зоной отдыха.

Особенно подробно руководитель банка остановился на сохранении зеленого фонда парка. Так, в частности, было отмечено, что по всей территории планируется посадка новых взрослых деревьев из питомников растений.

Встреча состоялась в формате диалога между банком и активистами квартала Ц-1. Стороны высказали свое видение ситуации, поделились опытом и знаниями в разных сферах. Беседа шла в прямом, честном и плодотворном ключе с максимальным уважением оппонентов друг к другу.

Tenge Bank и хокимият озвучили конкретные и позитивные предложения по благоустройству данной местности, а в ответ жители высказали свою позицию. Банк выражает благодарность всем участникам и организаторам и надеется на дальнейшие встречи с жителями для плодотворного сотрудничества и нахождения консенсуса с учетом интересов всех сторон.

Для справки

АКБ Tenge Bank — универсальный банк, оказывающий финансовые услуги корпоративным и розничным клиентам с использованием современных банковских технологий.

Компания является дочерним банком АО «Народный банк Казахстана» (Halyk Bank) — крупной финансовой группы и розничного банка в Казахстане с широкой базой клиентов и сетью распространения. Банк предлагает полный спектр услуг (страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами) розничным и корпоративным клиентам, а также представителям малого и среднего бизнеса.

Банк также осуществляет свои операции в России, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

Телефон: (+998) 71−203−88−99.

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