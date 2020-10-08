История наводнения в Сырдарьинской области после прорыва плотины Сардобинского водохранилища уже успела уйти из числа новостей «на первой полосе». Жизнь наша, к сожалению, регулярно пополняет информационную ленту очередными горячими событиями.

Освещение таких ЧП и ЧС всегда происходит в жесткой медийной связке: произошла авария — заводится уголовное дело. Такова общепризнанная практика: во всех странах, где чтят уголовный кодекс, подобные происшествия всегда расследуются.

Другой вопрос — сегодня все больший процент наших «сидельцев» по таким делам составляют чеховские злоумышленники: кто гайку не там отвернул, кто на технику безопасности плюнул, а кто напился за рулем транспортного средства. Согласитесь, что наша связка «найти и наказать» зачастую имеет свое продолжение — «стрелочника».

Дело о прорыве приобрело широкий общественный резонанс, по данному случаю высказался, а он и не мог этого не сделать, сам президент, отметивший, что все виновные должны быть наказаны. Личное участие Шавката Мирзиёева в ликвидации последствий стихии выводит случившееся ЧС в совершенно особый статус при поиске ответа на два извечных вопроса русской литературы: «Кто виноват?» и «Что делать?»

Проблема здесь может случиться в том, что позицию главы государства чиновники могут принять к расширительному толкованию. Заявление директора Агентства по борьбе с коррупцией Акмаля Бурханова о том, что число обвиняемых в сардобинском деле выросло с 9 до 17 человек — это и есть новый тест в нашей борьбе с раздолбайством.

Сегодня для всех, кто участвует в расследовании, общество формулирует главную задачу — не свернуть к стрелочникам. Именно системно разобраться в возникшей проблеме, а не отчитаться о количестве «снесенных голов». «Законы святы, но исполнители лихие супостаты», как писал Василий Капнист в сатире «Ябеда» за 200 лет до рождения всех фигурантов нашей истории с плотиной в Сырдарье.

В далеком 1982 году на советские экраны вышел фильм «Остановился поезд» Вадима Абдрашитова и Александра Миндадзе на тему «кто ответит за разгильдяйство». Главный герой картины — тихий, скромный следователь, эдакий Порфирий Петрович с кожаной папкой на молнии. Маленький честный госчиновник видел весь этот разгильдяйский уклад и пытался его переламывать: «Что поделаешь, всех не арестуешь — а надо бы. Уж слишком много всяких жуков развелось».

Безусловно, ход расследования дела вокруг Сардобы еще не завершен, любое вмешательство со стороны недопустимо. Но почему-то мне сейчас очень хочется увидеть наших порфириев петровичей, которые презрев чины и звания, переведут стрелки по всей вертикали, во всех сферах экономики и жизни. Как мне думается, сегодня это единственный метод, которым надо укреплять систему ответственности, дисциплины и уважения к закону.

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