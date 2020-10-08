Министерство внутренних дел Узбекистана опубликовало законопроект о внесении изменений в законодательство с целью внедрения упрощенного порядка оформления дорожно-транспортных происшествий. О планах ввести такой порядок, основанный на принципах «европротокола», сообщалось в феврале.

Документом предлагается включить в Кодекс об административной ответственности статью об освобождении от административной ответственности в связи с оформлением участниками дорожно-транспортного происшествия уведомления о ДТП.

Участник ДТП, в результате которых никто не получил телесных повреждений и в случае, если виновный водитель признает свою вину, может освобождаться от административной ответственности при оформлении уведомления для страховой компании о произошедшей аварии без участия инспекторов дорожно-патрульной службы.

Исключение будут составлять случаи, когда ДТП связано с получением травм, произошло с участием более двух транспортных средств, размер нанесенного ущерба превышает 35% страховой суммы или у одного из участников аварии отсутствуют либо просрочены водительские права, доверенность или путевой лист. Сюда же отнесены случаи, когда ДТП совершено водителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических или психотропных веществ.

МВД приводит статистику, согласно которой в 2017 году сотрудники управления безопасности дорожного движения оформили более 20,4 тысячи ДТП, более 13 тысяч из которых не были связаны с получением телесных повреждений. В 2018 году этот показатель был равен 13,7 тысячи из произошедших 21,7 тысячи аварий, в 2019 году — 23,2 тысячи из 34,2 тысячи.

Отмечается, что в 35−40% дорожно-транспортных происшествий, где обошлось без телесных повреждений, водители договаривались между собой, но для взыскания страховых платежей им приходилось обращались в органы внутренних дел для получения решений ведомства и суда. Этот процесс занимает до одного месяца.

Внедрение порядка оформления ДТП без участия сотрудников ДПС (в странах Европы существует с 1950-х годов) исключит человеческий фактор в этом процессе, сократит бюрократию и временные затраты людей, а также ускорит освобождение проезжей части для участников движения, говорится в пояснении к проекту закона.

Кроме того, благодаря экономии до 2−3 часов времени, которое уходит на оформление каждого ДТП, сотрудники ДПС смогут более эффективно рассматривать случаи более серьезных аварий, отмечается в документе.