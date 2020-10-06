Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием Nexia в Кашкадарьинской области, сообщил Следственный департамент при МВД Узбекистана.

Инцидент произошел 5 октября примерно в 17:00 на автодороге 4Р-89 «Карши — Нишан — Талимарджан». 33-летний водитель А. С. потерял управление, съехал с дороги, и Nexia перевернулась.

В результате ДТП 54-летний пассажир М. О. скончался на месте, двое других — 58-летний Б. Х. и 54-летний А. Э. — с телесными повреждениями были доставлены в реанимационный отдел медицинского учреждения. Несмотря на усилия врачей, они скончались.

Следственный отдел при ОВД Каршинского района возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших человеческие жертвы) Уголовного кодекса.

Предварительное следствие по уголовному делу проводится Следственным управлением при УВД Кашкадарьинской области.