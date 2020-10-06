Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием Nexia в Кашкадарьинской области, сообщил Следственный департамент при МВД Узбекистана.
Инцидент произошел 5 октября примерно в 17:00 на автодороге 4Р-89 «Карши — Нишан — Талимарджан». 33-летний водитель А. С. потерял управление, съехал с дороги, и Nexia перевернулась.
В результате ДТП 54-летний пассажир М. О. скончался на месте, двое других — 58-летний Б. Х. и 54-летний А. Э. — с телесными повреждениями были доставлены в реанимационный отдел медицинского учреждения. Несмотря на усилия врачей, они скончались.
Следственный отдел при ОВД Каршинского района возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших человеческие жертвы) Уголовного кодекса.
Предварительное следствие по уголовному делу проводится Следственным управлением при УВД Кашкадарьинской области.
евгений анатольевич
Все потому что лихачат, а вообще газета уз на фото кобальт, а не нексия