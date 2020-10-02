Медицинским высшим учебным заведениям в системе Министерства здравоохранения Узбекистана разрешено частично возобновить очное обучение. Решение Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом принято «с учетом высокой потребности в медицинских работниках во время пандемии COVID-19», сообщила пресс-служба Минздрава.

Речь идет о возобновлении учебы в традиционной форме для студентов последних курсов бакалавриата, а также магистратуры и клинической ординатуры (резидентуры). С октября очную форму обучения возобновят:

Ташкентская медицинская академия и ее филиалы;

Ташкентский педиатрический медицинский институт;

Каракалпакский медицинский институт;

Ташкентский фармацевтический институт;

Ташкентский государственный стоматологический институт;

Андижанский государственный медицинский институт;

Бухарский государственный медицинский институт;

Самаркандский медицинский институт.

Напомним, 2020/2021 учебный год начался 2 сентября в дистанционной форме.