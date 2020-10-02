Медицинским высшим учебным заведениям в системе Министерства здравоохранения Узбекистана разрешено частично возобновить очное обучение. Решение Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом принято «с учетом высокой потребности в медицинских работниках во время пандемии COVID-19», сообщила пресс-служба Минздрава.
Речь идет о возобновлении учебы в традиционной форме для студентов последних курсов бакалавриата, а также магистратуры и клинической ординатуры (резидентуры). С октября очную форму обучения возобновят:
- Ташкентская медицинская академия и ее филиалы;
- Ташкентский педиатрический медицинский институт;
- Каракалпакский медицинский институт;
- Ташкентский фармацевтический институт;
- Ташкентский государственный стоматологический институт;
- Андижанский государственный медицинский институт;
- Бухарский государственный медицинский институт;
- Самаркандский медицинский институт.
Напомним, 2020/2021 учебный год начался 2 сентября в дистанционной форме.