Развитие компании неразрывно связано с внедрением современных бизнес-процессов, основанных на применении цифровых технологий. Это уже неоспоримые требования рынка, которым должны следовать компании, желающие оставаться конкурентоспособными и успешными в своей отрасли. Реализация таких сложных и многозадачных проектов все чаще проводится в партнерстве c международными консалтинговыми компаниями, имеющими высокую экспертизу в области решения подобных задач.

Таким партнером для бизнеса может стать международная консалтинговая компания Suntronix. Она входит в альянс Expera-Suntronix и на протяжении многих лет работает на рынке Узбекистана. Компания предоставляет полный цикл работ от управленческого консалтинга до внедрения и дальнейшего сопровождения IT-систем. Неоспоримым преимуществом является то, что в Suntronix работают опытные консультанты из стран СНГ, имеющие многолетний практический опыт в различных отраслях бизнеса.

Компания сотрудничает с международными вендорами, предлагает и реализует решения для клиентов на современных технологических платформах. В частности, подтверждением опыта является статус Gold Business Partner IBM от мирового поставщика программного обеспечения и оборудования.





Системный подход к трансформации

Suntronix полностью сопровождает проекты изменений от разработки и совершенствования системы управления до внедрения комплексных информационных систем и их дальнейшей поддержки.

Это формирует единую точку ответственности за весь процесс трансформации и гарантирует качество и преемственность результатов на любом из этапов работы.

Эксперты с международным опытом

Консультанты Suntronix из разных стран СНГ имеют глубокую экспертизу и обширный опыт работы, в том числе на руководящих должностях.

Их участие в трансформационных проектах позволяет эффективно выстраивать работу, избегать подводных камней и передавать опыт сотрудникам заказчика.

Понимание специфики рынка

Знание страновых и культурных особенностей, а также местной законодательной практики позволяет экспертам компании формировать действительно работающие решения и эффективно взаимодействовать со всеми заинтересованными лицами. Suntronix активно сотрудничает с локальными партнерами по всему СНГ.





Фокус на внедрении

Репутация компании строится не на примерах разработанных предложений и документов, а на действительно внедренных и успешно работающих процессах и системах.

Основной своей задачей Suntronix видит реальное и устойчивое улучшение бизнеса заказчиков. И каждый проект подразумевает запуск и пилотирование предложенных изменений.





Для компании главной целью любого сотрудничества является реальное и устойчивое улучшение бизнеса. Среди клиентов Suntronix: АО «НБ ВЭД РУз», АКБ «Асака», АКБ «Узпромстройбанк», АК «Народный Банк», АКБ «Агробанк», АКБ «Микрокредитбанк», ЧАКБ «Ориент Финанс», ЧАБ «Трастбанк», ГП НГМК, АО «Алмалыкский ГМК», АО «Узбекуголь», Госкомземгеодезкадастр и другие.

В своей работе Suntronix полагается только на актуальные решения.

Подробнее о деятельности Suntronix можно узнать, направив письмо компании по e-mail или на сайте.

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