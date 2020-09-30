С 1 октября в честь Дня учителя и наставника в кинотеатрах Узбекистана состоится премьера исторического художественного фильма «Ибрат». Он был снят студией «Киномания» по заказу национального агентства «Узбеккино». Фильм повествует о нелегкой жизни ученого, поэта, переводчика, историка, лингвиста и джадида Исхакхона Ибрата.





Грандиозная премьера фильма запланирована на 1 октября в обновленном Дворце кино имени Алишера Навои.

В фильме «Ибрат» задействован ансамбль профессиональных актеров. Ибрат помогает двум своим соотечественникам в поездке в Александрию. Один из них даже будет готов покинуть свою страну и поступить на службу к Ибрату. Эта роль стала последней работой покойного актера и заслуженного артиста Узбекистана Абдураима Абдувахобова.





В то же время зрители могут увидеть последнюю роль усопшего профессионального актера дубляжа, заслуженного артиста Узбекистана Гайбуллы Хаджиева.





Режиссер фильма: Джахонгир Касимов.

Авторы сценария: Нурилло Аббасхан и Абдукаюм Юлдашев.

Оператор-постановщик: Рустам Муродов.

Художник-постановщик: Даниил Абдурахманов.

Композитор: Дмитрий Янов-Яновский.

В ролях: Фархад Махмудов, Саидкомил Умаров, Карим Мирходиев, Акбарходжа Расулов, Шахзода Матчонова, Зулхумор Муминова и другие.

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