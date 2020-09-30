Джадиды Абдулла Авлони (1878−1934), Махмудходжа Бехбуди (1875−1919) и Мунавваркори Абдурашидхонов (1878−1931) указом президента Узбекистана посмертно награждены орденом «Буюк хизматлари учун», сообщила пресс-служба главы государства.

Награды просветителям конца XIX — начала XX века присвоены «за самоотверженное служение делу свободы и благополучной жизни нашего народа, колоссальный вклад в формирование национальной системы образования и воспитания», говорится в документе, посвященном Дню учителей и наставников.

Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые участвует в торжественном собрании, посвященном празднику 1 октября, которое проходит в Международном конгресс-центре в Ташкенте. В мероприятии присутствуют педагоги и наставники, ученые, члены парламента и правительства. Представители сферы в регионах участвуют дистанционно со студий в Каракалпакстане и областях.

«Каких бы успехов и результатов мы ни добивались в жизни, каждый из нас всегда с благодарностью признает ваш неоценимый вклад в эти достижения», — отметил Шавкат Мирзиёев, обращаясь к учителям и наставникам.

Праздничное поздравление президента содержало экскурс в историю. Шавкат Мирзиёев отметил, что в IX—XII веках на территории Узбекистана имел место первый Ренессанс, в XV веке наблюдалось второе Возрождение.

«Мне, как и многим представителям интеллигенции, не дает покоя мысль о том, что наши предки-просветители, джадиды, могли еще в ХХ веке свершить третий Ренессанс. Священную мудрость „Нет и не может быть иного пути к спасению, кроме знания“ они сделали своим жизненным кредо», — отметил президент, добавив, что создание фундамента в Узбекистане для новой эпохи Возрождения определено как главная цель.

«Неповторимое, уникальное научно-духовное наследие наших великих предков должно стать постоянной программой действий для нас, — заявил глава государства. — Мы должны держаться за это бессмертное достояние, черпать в нем силы и вдохновение. И в соответствии с этими идеалами необходимо развивать прежде всего национальную систему образования».