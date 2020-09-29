28 сентября примерно в 17:20 на территории Булакбашинского района Андижанской области произошло ДТП, в котором погибли две девочки и водитель, сообщил Следственный департамент при МВД Узбекистана.

Гражданин Кыргызстана 28-летний Ш. Л., управляя грузовиком Volvo, ехал по направлению Булакбаши-Андижан. На территории махали «Саноат» машина выехала на встречную полосу и наехала на двух девочек (10 лет и 3 года), которые шли по обочине, после чего врезалась в один из жилых домов. В результате ДТП водитель и пешеходы скончались на месте.





Следственным отделением при ОВД Булакбашинского района возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы).

Для проведения дальнейших следственных действий уголовное дело принято в производство Следственным управлением при УВД Андижанской области.