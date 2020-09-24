С 24 сентября на 17 станциях Ташкентского метрополитена временно закрыто по одному вестибюлю. В сообщении метрополитена говорится, что это связано с «производственной необходимостью». Сколько продлится закрытие, не уточняется.

Все станции будут работать в штатном режиме: на Чиланзарской и Узбекистанской линиях — с 05:00 до 00:00, на Юнусабадской и Кольцевой линии — с 06:00 до 23:00.

Чиланзарская линия:

Станция «Пушкин» — вестибюль со стороны моста Салар;

Станция «Хамид Олимжон» — вестибюль со стороны НБУ;

Станция «Амир Тимур Хиёбони» — вестибюль со стороны 50-й школы;

Станция «Мустакиллик майдони» — вестибюль со стороны Площади независимости;

Станция «Халклар дустлиги» — вестибюль со стороны Ташкент Сити;

Станция «Новза» — вестибюль со стороны мечети «Новза»;

Станция «Мирзо Улугбек» — вестибюль со стороны стадиона «Миллий».

Узбекистанская линия:

Станция «Ташкент» — вестибюль со стороны Главпочтамта;

Станция «Ойбек» — вестибюль со стороны Фармацевтического института;

Станция «Космонавтов» — вестибюль со стороны Интерпола;

Станция «Тинчлик» — вестибюль в сторону Газового проектного института.

Юнусабадская линия: