С 24 сентября на 17 станциях Ташкентского метрополитена временно закрыто по одному вестибюлю. В сообщении метрополитена говорится, что это связано с «производственной необходимостью». Сколько продлится закрытие, не уточняется.
Все станции будут работать в штатном режиме: на Чиланзарской и Узбекистанской линиях — с 05:00 до 00:00, на Юнусабадской и Кольцевой линии — с 06:00 до 23:00.
Чиланзарская линия:
- Станция «Пушкин» — вестибюль со стороны моста Салар;
- Станция «Хамид Олимжон» — вестибюль со стороны НБУ;
- Станция «Амир Тимур Хиёбони» — вестибюль со стороны 50-й школы;
- Станция «Мустакиллик майдони» — вестибюль со стороны Площади независимости;
- Станция «Халклар дустлиги» — вестибюль со стороны Ташкент Сити;
- Станция «Новза» — вестибюль со стороны мечети «Новза»;
- Станция «Мирзо Улугбек» — вестибюль со стороны стадиона «Миллий».
Узбекистанская линия:
- Станция «Ташкент» — вестибюль со стороны Главпочтамта;
- Станция «Ойбек» — вестибюль со стороны Фармацевтического института;
- Станция «Космонавтов» — вестибюль со стороны Интерпола;
- Станция «Тинчлик» — вестибюль в сторону Газового проектного института.
Юнусабадская линия:
- Станция «Минг урик» — вестибюль со стороны Музея геологии;
- Станция «Абдуллы Кадыри» — вестибюль со стороны Института Гёте;
- Станция «Минор» — вестибюль со стороны Финансового института;
- Станция «Бодомзор» — вестибюль со стороны НБУ;
- Станция «Шахристан» — вестибюль в сторону рынка «Юнусабад»;
- Станция «Туркистон» — вестибюль со стороны «Уч кахрамон».