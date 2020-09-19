16 сентября в общеобразовательных школах №250 Юнусабадского района и №133 Алмазарского района Ташкента прошла презентация пилотного проекта по внедрению цифрового образования. Реализацию провели компания Huawei и национальный оператор «Узбектелеком» при поддержке Министерства народного образования и Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

Пилотный проект был запущен в школах №250 и 133, а также в специализированной школе по углубленному изучению информационно-коммуникационных технологий имени Мухаммада Ал-Хоразмий. Его реализовали в рамках меморандума по внедрению современных ИКТ в сферу народного образования, заключенного между Министерством народного образования и компанией Huawei в 2019 году.





В учебных кабинетах провели Wi-Fi, наладили системы видео-конференц-связи для обеспечения дистанционного образования и проведения онлайн-уроков. Кабинеты по изучению ИКТ были оснащены планшетами, серверным оборудованием для развертывания облачного хранения. Также была создана инфраструктура для сети передачи данных совместно с компанией «Узбектелеком». В каждой школе было обустроено пять учебных кабинетов.





«Неслучайно нынешний год президент назвал Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики. И как отмечает уважаемый глава нашего государства, в наименовании 2020 года неспроста присутствует термин „цифровая экономика“. В этой связи он постоянно обращается к педагогам, чтобы они разъясняли данные понятия широкой публике, школьникам в частности. В сфере народного образования также проводится целый ряд работ по развитию цифровой системы», — отметил Рустам Каримжонов, заместитель министра народного образования Узбекистана.





«В прошлом году в ходе своего визита в штаб-квартиру Huawei в Пекине президент отметил необходимость сотрудничества в сфере подготовки кадров в области информационных технологий, так как это является основой для развития цифровой экономики страны. Использование высоких технологий в процессе обучения играет важную роль в становлении кадрового резерва страны. Пилотные проекты, которые были реализованы в школах показывают возможности для дальнейшей цифровизации школ Узбекистана. Мы будем рады продолжить сотрудничество в данном направлении», — подчеркнул Даврон Азизов, директор корпоративных коммуникаций Huawei Uzbekistan.





За последние месяцы в условиях пандемии польза от использования цифровых технологий и решений стала ценна, как никогда. Цифровизация таких социальных сфер, как образование и здравоохранение, в первую очередь положительно сказывается на повышении эффективности оказания услуг для населения.

Технологии призваны сократить нагрузку, которая легла на плечи педагогов и медиков, повысить качество и скорость процесса обмена информацией. И потому важно со школьной скамьи развивать у молодого поколения цифровые навыки и приобщать к миру высоких технологий.

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