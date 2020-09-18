Прокуратура Китабского района Кашкадарьинской области проверяет факт смерти директора школы №13 Н. Т., который был найден повешенным в туалете школы.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана, 8 сентября жители села Янгикишлок махалли «Богбон» обратились в районную прокуратуру в связи с возможным самоубийством их племянника — директора школы Н. Т. — и просили принять законные меры в отношении виновных.

Когда сотрудники ОВД района прибыли в дом директора для выяснения причины смерти, его близкие сообщили, что он умер от сердечного приступа. Проверка показала, что они похоронили его в тот же день, чтобы избежать проведения судебно-медицинской экспертизы.

В ходе предварительного следствия были назначены служебные проверки в отношении действий сотрудников отдела народного образования, ОВД, отдела по поддержке махалли и семьи района.

Следствие разъяснило необходимость проведения судмедэкспертизы тела путем эксгумации для установления причины смерти. Однако близкие родственники решительно выступили против этого.

Перед смертью директор оставил записку в трех экземплярах. Выяснилось, что они хранятся у дяди покойного. Когда у него потребовали предоставить записки для назначения судмедэкспертизы в связи с необходимостью проведения доследственной проверки, он отказался передавать оригиналы, предоставив копии записок.

По данным Генпрокуратуры, в записках Н. Т. заявил, что доволен членами семьи, и просил, чтобы позаботились о детях, а также просил учителей школы не допустить коррупцию.

Фото: NasafNews / Telegram.

«Уважаемые учителя-коллеги. При любых обстоятельствах не допускайте коррупцию. Это касается и „пней“, сидящих в школе, пусть они тоже пошевелятся. Вы поняли, кто это. Я прошу всевышнего дать им совести», — говорится в записке.