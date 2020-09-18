ГУВД Ташкента сообщило детали дорожно-транспортного происшествия 17 сентября в Сергелийском районе столицы, в результате которого пострадали два пешехода.

Примерно в 2:00 31-летний Ф. Т., управляя Lacetti в состоянии алкогольного опьянения, врезался в придорожный магазин недалеко от пересечения улиц Чинор и Кургонтепа, после чего совершил наезд на двух пешеходов, стоявших у дороги — 24-летнего М. Т. и 22-летнюю А. Б. Затем он столкнулся с припаркованным вдоль дороги Spark, за рулем которого находилась 32-летняя К. Н. По ее показаниям, водитель Lacetti двигался с существенным превышением скорости.

По прибытии оперативно-следственной группы на место происшествия очевидцы сообщили, что водитель пытался покинуть место ДТП, но был задержан ими.

В результате ДТП оба пешехода с телесными повреждениями были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса, ведется следствие.